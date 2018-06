Verspäteter Anpfiff Österreich gegen Deutschland

Erst im dritten und letzten Anlauf klappte es: Das mit Spannung erwartete Testspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weltmeister Deutschland ist am Samstag an der Kippe gestanden. Starkregen hatte den Spielbeginn in Klagenfurt mehrmals verzögert. Erst kurz nach 19.40 Uhr - 100 Minuten nach dem geplanten Beginn - pfiff Schiedsrichter Pavel Kralovec aus Tschechien die Partie an.