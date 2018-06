Austria holte ablösefrei Defensivspieler Thomas Ebner

Die Wiener Austria bastelt weiter am künftigen Kader. Am Freitag vermeldete der Tabellen-Siebente der abgelaufenen Fußball-Meisterschaft die Verpflichtung von Thomas Ebner. Der vielseitig einsetzbare Defensivspieler kommt ablösefrei und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Zuletzt spielte der 26-jährige Ebner für die Admira, mit der er heuer den Sprung in die Europa-League-Qualifikation schaffte.