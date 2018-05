ManUnited-Interesse an Arnautovic - Mourinho bei ÖFB-Spiel

Manchester-United-Trainer Jose Mourinho hat am Mittwochabend das Fußball-Länderspiel zwischen Österreich und Russland in Innsbruck beobachtet. Sein Club soll laut englischen Medienberichten ernsthaftes Interesse an ÖFB-Star Marko Arnautovic bekunden. Als Grund für seinen Besuch in Tirol gab Mourinho gegenüber der Austria Presse Agentur mit einem Lächeln aber "Urlaub" an.