Thiam gewann Siebenkampf in Götzis - Preiner Fünfte

Olympiasiegerin Nafissatou Thiam hat beim 44. Mehrkampf-Meeting der Leichtathleten in Götzis den Siebenkampf gewonnen, nach einem mäßigen Speerwurf den möglichen Europarekord aber verpasst. Die Belgierin setzte sich am Sonntag in der Jahresweltbestleistung von 6.806 Punkten vor der Kubanerin Yorgelis Rodriguez (6.742/nationaler Rekord) und der US-Amerikanerin Erica Bougard (6.725) durch.