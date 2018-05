SV Ried blieb im Aufstiegsrennen auf der Strecke

Facebook

Die Entscheidung diesbezüglich wird am Montag das Ständige Neutrale Schiedsgericht treffen. Wenn Hartberg auch in der dritten Instanz die Lizenz verweigert wird, steigt Wiener Neustadt direkt auf. Der SKN St. Pölten würde in diesem Fall auch in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen. Jedenfalls nicht der neuen Zwölferliga angehören wird die SV Ried.

Fix-Aufsteiger Wacker Innsbruck konnte am Ende vor eigenem Publikum nur gedämpft feiern, setzte es gegen den Vorletzten FAC doch eine etwas peinliche 0:2-Heimniederlage. Vizemeister Hartberg bezwang Austria Lustenau mit 2:0. Wacker beendete die Meisterschaft mit 71 Punkten, Hartberg sammelte 68 Zähler.

Wr. Neustadt kam gegen Liefering auswärts in Grödig zu einem 1:1-Remis. Ried reichte der Kantersieg vor eigenem Publikum gegen Kapfenberg nicht, da man mit drei Punkten Rückstand auf die Niederösterreicher in die 36. Runde gegangen war. Wr. Neustadt (62 Punkte) behielt den dritten Platz, Ried (61) seinen vierten. Blau-Weiß Linz und Wattens trennten sich zum Abschluss 2:2.

Ried legte in der Keine Sorgen Arena einen Blitzstart hin. Mayer (3.) traf nach einem Stanglpass von Philipp Prosenik durch die Beine von Torhüter Mario Zocher. In der 35. Minute wagte sich Zocher bei einem gefährlich aufspringenden Ball viel zu weit aus seinem Strafraum, Mayer nutzte seinen Geschwindigkeitsüberschuss und vollendete mühelos seinen ersten Doppelpack in der zweithöchsten Spielklasse.

Trainer Thomas Weissenböck hatte unter anderem auf Thomas Reifeltshammer, Marcel Ziegl und Thomas Fröschl in der Startaufstellung verzichtet, Goalgetter Seifedin Chabbi fehlte wegen einer Gelbsperre. Das fiel wegen Mayer jedoch nicht ins Gewicht. In der 52. Minute verloren die Gäste Manuel Haas durch eine Gelb-Rote Karte, Mayer (55., 57., 62.) war danach noch dreimal zur Stelle und vergab zudem einen Elfmeter. Der Ehrentreffer gelang Levan Eloshvili (78.). Julian Wießmeier (80.) und Balakiyem Takougnadi (89.) setzten die Schlusspunkte.

Auch Wiener Neustadt ging früh in Führung. In Grödig fabrizierte Liefering-Verteidiger Bojan Lugonja (5.) im Strafraum ein Eigentor. Mario Ebenhofer hätte weniger später aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhen können, schoss aber Goalie Daniel Antosch an. Dann drückte Liefering auf den Ausgleich, der gelang aber erst in der Nachspielzeit Tobias Anselm (90.+4). Die von Roman Mählich trainierten Wiener Neustädter stehen damit vor der Rückkehr in die Bundesliga.