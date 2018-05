Thiem muss Lyon-Viertelfinale am Freitag fortsetzen

Dominic Thiem muss im Viertelfinale des mit 561.345 Euro dotierten Tennis-ATP-Turniers in Lyon am Freitag eine Zusatzschicht einlegen. Der topgesetzte Niederösterreicher glich am Donnerstag gegen den Spanier Guillermo Garcia-Lopez nach einem 6:7(4) im ersten Satz mit einem zu Null gewonnenen Tiebreak nach Sätzen aus, ehe die Partie nach 2:11 Stunden wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste.