Frauen-Champions-League-Finale 2020 in Wiener Generali Arena

Das Finale der Frauen-Fußball-Champions-League 2020 findet in der Wiener Generali Arena statt. Die Heimstätte von Bundesligist Austria Wien erhielt am Donnerstag in Kiew den Zuschlag der europäischen Fußball-Union (UEFA). Beschlossen wurden zugleich die Austragungsorte der Männer-Europacup-Bewerbe. Das Champions-League-Finale 2020 geht im Atatürk Olympiastadion in Istanbul über die Bühne.