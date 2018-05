Polcanova bei Hongkong Open im Achtelfinale

Die Österreicherin Sofia Polcanova steht beim Tischtennis-Turnier der World Tour in Hongkong in der zweiten Hauptrunde. Die 23-Jährige war fix im Hauptfeld gestanden und besiegte da am Donnerstag zum Auftakt die Japanerin Miyuu Kihara 4:2 (8,-9,-6,9,9,11). Polcanova trifft am Freitag im Achtelfinale auf die chinesische Weltranglisten-Vierte Wang Manyu.