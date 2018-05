Fivers gleichen mit Kantersieg in Finalserie gegen Hard aus

Die erstmals im "best of five"-Modus ausgespielte Finalserie der Handball Liga Austria (HLA) bleibt hochspannend. Am Mittwoch schlugen die Fivers dank einer starken zweiten Hälfte in beeindruckender Manier zurück, gewannen das Heimspiel gegen Titelverteidiger Alpla Hard mit 31:23 (14:12) und glichen in der Serie auf 1:1 aus. Duell Nummer drei steigt am Samstag (18.00 Uhr) wieder im "Ländle".