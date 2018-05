Viviani gewann 17. Giro-Etappe - Yates weiter Gesamtleader

Am italienischen Radprofi Elia Viviani führt beim 101. Giro d'Italia in den Massensprints kaum ein Weg vorbei. Der Quick-Step-Profi feierte am Mittwoch im Ziel der 17. Etappe nach 155 Kilometern am Lago d'Iseo seinen vierten Tagessieg und baute seine Führung in der Punktwertung aus. Gesamt gab es keine Veränderungen. Simon Yates (GBR/Mitchleton) führt 56 Sekunden vor Tom Dumoulin (NED/Sunweb).