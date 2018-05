Cristiano Ronaldo fühlt sich wie 23

Mit 33 Jahren greift Fußball-Star Cristiano Ronaldo am Samstag in Kiew nach seinem fünften Titel in der Champions League. Er fühle sich jung, ein Karriereende sei nicht in Sicht, betonte der Stürmer von Real Madrid vor dem Final-Duell mit Liverpool. "Mein biologisches Alter ist 23", erklärte der Portugiese in einem am Mittwoch gesendeten TV-Interview.