Nadal mit Sieg über Fognini ins Rom-Halbfinale

Tennis-Star Rafael Nadal hat am Freitag beim Masters-1000-Turnier in Rom mit einem Sieg gegen den Lokalmatador Fabio Fognini, den Bezwinger von Dominic Thiem, das Halbfinale erreicht. Im Vorjahr war der Spanier in der Runde der letzten acht mit 4:6,3:6 an Thiem gescheitert, diesmal kam er in drei Sets weiter. Nadal verlor ersten Satz, gab aber danach nur noch drei Games zum 4:6,6:1,6:2 ab.