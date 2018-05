Kanada schlug Russland im Eishockey-WM-Viertelfinale

Kanada hat bei der Eishockey-WM in Dänemark das Viertelfinale gegen Russland am Donnerstag mit 5:4 nach Verlängerung für sich entschieden. Ryan O'Reilly lenkte in der 65. Minute im Powerplay einen Schuss von Connor McDavid zum viel umjubelten Siegestreffer ins Netz. Ebenfalls in der Runde der letzten vier stehen die USA nach einem 3:2-Sieg gegen Tschechien.