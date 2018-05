Pliskova verlor Nerven und schlug auf Schiedsrichterstuhl

Zu einem selbst bei den Herren selten gesehenen Wutausbruch ist es am Mittwoch beim WTA-Premier-Turnier in Rom gekommen. Karolina Pliskova, die Fünfte der Tennis-Weltrangliste, war nach ihrem Aus gegen die Griechin Maria Sakkari so erzürnt über eine Entscheidung der Schiedsrichterin, dass sie in deren Stuhl mit dem Racket ein Loch schlug.