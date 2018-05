Handball: Hard und Fivers zum 4. Mal um HLA-Titel

Die Meister der vergangenen sieben Jahre spielen ab Freitag um den Titel in der Handball Liga Austria: Titelverteidiger HC Hard empfängt zum Auftakt der "best of five"-Serie die Fivers WAT Margareten. Beide Teams mussten in ihren dritten Halbfinal-Matches am Dienstag hart kämpfen. Hard besiegte Westwien mit 28:27 nach Verlängerung, die Fivers bezwangen Krems 28:27.