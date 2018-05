DFB-Großaufgebot mit Neuer, aber ohne Götze

DFB-Cheftrainer Joachim Löw hat am Dienstag seinen vorläufigen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bekanntgegeben. In dem 27-Mann-Aufgebot ist der noch rekonvaleszente Bayern-Stammgoalie Manuel Neuer einer von vier Tormännern. Nicht den Sprung nach Russland schafften Mario Götze, der im WM-Finale 2014 den entscheidenden Treffer erzielt hat, und Bayern-Stürmer Sandro Wagner.