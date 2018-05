Erste Saisonpleite für Meister FC Barcelona

Kurz vor Saisonschluss ist die ungeschlagene Serie von Meister FC Barcelona in der Primera Division gerissen. Die Katalanen unterlagen am Sonntagabend in einem spektakulären Spiel bei Außenseiter UD Levante mit 4:5 (1:2) und verpassten es damit, als erste Mannschaft in Spaniens Fußball-Meisterschaft eine ganze Saison ohne Niederlage zu überstehen.