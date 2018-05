Liverpool holte Champions-League-Ticket - Arnautovic traf

Liverpool hat sich am Sonntag im Saisonfinish der englischen Fußball-Premier-League den vierten und letzten Champions-League-Startplatz gesichert. Der Finalist der "Königsklasse" gewann in der 38. Runde an der Anfield Road klar mit 4:0 gegen Brighton and Hove Albion. Mohamed Salah (26.), Dejan Lovren (40.), Dominic Solanke (53.) und Andrew Robertson (85.) sorgten für klare Verhältnisse.