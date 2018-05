Yates baute Giro-Führung mit Sieg am Gran Sasso aus

Der Brite Simon Yates hat am Sonntag die bisher schwerste Bergetappe des Giro d'Italia mit dem Ziel am Gran Sasso gewonnen. Der Mitchelton-Profi baute mit dem Erfolg auf dem neunten Abschnitt seine Gesamtführung vor dem zweiten Ruhetag etwas aus. Patrick Konrad hielt sich bis 1,5 km vor dem Ziel in der Spitzengruppe, fiel dann aber wie schon am Ätna etwas zurück und wurde 13.