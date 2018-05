ÖEHV-Team verlor erstes Schlüsselspiel im WM-Abstiegskampf

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Dänemark das erste Entscheidungsspiel im Abstiegskampf verloren. Die Auswahl von Teamchef Roger Bader unterlag am Freitag in Kopenhagen Frankreich mit 2:5 (1:2,1:2,0:1). Damit kommt es am Samstag (16.15 Uhr) gegen Weißrussland zu einem direkten Duell um den Klassenerhalt.