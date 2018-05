Drei neue Premier-League-Rekorde für Manchester City

Manchester City hat am Mittwoch in der englischen Fußball-Premier-League drei neue Rekorde aufgestellt. Der Meister feierte gegen Brighton einen 3:1-Heimsieg und hält nun bei bisher unerreichten 31 Siegen, 97 Punkten und 105 erzielten Toren in einer Saison. Die Mannschaft von Coach Josep Guardiola hat noch ein Spiel, um die Bestmarken weiter nach oben zu schrauben.