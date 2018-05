ÖEHV-Team unterlag WM-Titelverteidiger Schweden 0:7

Nach Olympiasieger Russland war auch Weltmeister Schweden für Österreichs Eishockey-Nationalteam eine Nummer zu groß. Das ÖEHV-Team verlor am Mittwoch bei der WM in Dänemark gegen den Titelverteidiger mit 0:7 (0:2,0:3,0:2). Für eine Überraschung sorgte Gastgeber Dänemark, das in der Gruppe B Finnland 3:2 besiegte. Die Dänen haben nun schon zwei Siege und fünf Punkte auf dem Konto.