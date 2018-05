Sturm bleibt trotz Liga-1:4 optimistisch: "Cup holen wir"

Sturm Graz hat die Meisterentscheidung in der Fußball-Bundesliga nicht vertagen können. Der Tabellenzweite ging am Sonntag im Schlager in Salzburg nach verpatzter zweiter Hälfte als klarer 1:4-Verlierer vom Platz. Der Auftritt der Grazer verheißt für das Cup-Finale am Mittwoch in Klagenfurt nichts Gutes. Mit den eigenen Fans im Rücken will das Team von Trainer Heiko Vogel dort aber zurückschlagen.