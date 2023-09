Schockmoment für Sophia Loren kurz nach ihrem 89. Geburtstag. Die italienische Schauspiel-Ikone dürfte im Badezimmer ihres Anwesens in Genf (Schweiz) gestürzt sein und sich „ernsthafte Frakturen“ an ihrer Hüfte und am Oberschenkel zugezogen haben, wie ihr Agent Andrea Giusti der PA News Agency berichtete.

Sie musste sich sofort einer Operation unterziehen, die gut verlaufen sei. Ihre beiden Söhne, Carlo und Edoardo, reisten gleich zu ihr und werden ihr helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Nach einem "kurzen Genesungsprozess" wird eine Phase der Rehabilitation folgen.

Aufgrund des Unfalls muss Loren die Eröffnung der neuen Filiale ihrer Restaurantkette „Sophia Loren“ wohl verschieben beziehungsweise kann am Dienstag nicht selbst anwesend sein, wie die Zeitung „La Repubblica“ schreibt. Nach Mailand, Florenz und Fiumicino werden künftig auch in Bari Gäste in den Genuss von „Original Italian Food“ kommen. Die Schauspielerin hätte im Zuge dessen auch die Ehrenbürgerschaft Baris erhalten sollen. "Zum Glück ist alles gut gelaufen und Frau Loren wird sehr bald wieder bei uns sein", lässt die Restaurantkette ausrichten.

Sophia Loren zusammen mit Cary Grant in einem ihrer erfolgreichsten Filme: Hausboot (1958) © Imago images / United Archives (kpa Publicity)

Loren legte eine Weltkarriere hin

Sophia Loren stieg in den 1950er-Jahren zum Weltstar auf. 1962 gewann sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Darbietung im italienischen Melodram „Und dennoch leben sie“. Von 1957 bis zu seinem Tod 2007 war sie mit dem Filmproduzenten Carlo Ponti verheiratet, der ihre Karriere zeit seines Lebens gefördert hat.

Loren wurde in ihrer jahrzehntelangen Laufbahn dutzendfach ausgezeichnet. 1991 erhielt sie den Ehrenoscar für ihr Lebenswerk. Ihr bislang letzter Film war das Drama „Du hast das Leben vor dir“, das am 13. November 2020 vom Streaminganbieter Netflix ins Programm aufgenommen wurde. Ihr Sohn Edoardo Ponti führte Regie und schrieb das Drehbuch.