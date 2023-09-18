Eine Österreicherin zeichnet künftig für die Leitung des Berliner Theatertreffens und damit für eines der renommiertesten Bühnenfestivals im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Die Theater- und Festivalmacherin Nora Hertlein-Hull übernimmt nach ihrer Berufung durch den Berliner Festspielintendant Matthias Pees mit 1. Jänner 2024 vom derzeitigen Führungstrio Olena Apchel, Carolin Hochleichter und Joana Nuckowska, wurde am Montag bekanntgegeben.

Hertlein-Hull, die 1982 in Österreich geboren wurde und in Wien und Bologna Theater-, Film- und Medienwissenschaft studierte, verantwortet aktuell die Lessingtage am Hamburger Thalia Theater, wo sie laut Aussendung seit 2018 fest engagiert und auch als Kuratorin des internationalen Programms tätig ist. Seit 2021 gehört sie dem Vorstand des deutschen Internationalen Theaterinstituts (ITI) an, zuvor arbeitete sie international als Tourneeregisseurin und Produktionsleiterin. Zuletzt war sie zudem als Kuratorin für das Performanceprogramm für Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025 tätig. Ihre Vorbereitungszeit beim Berliner Theatertreffen beginnt im Oktober.

Festival als Präsentationsplattform stärken

Pees lobte Hertlein-Hulls "internationale Festivalexpertise und vielfältigen Erfahrungen als Projekt- und Produktionsleiterin, Kuratorin und Vermittlerin an der Schnittstelle zwischen freier Szene und institutionalisierter Theaterarbeit". Die designierte Chefin kündigte an, das Theatertreffen "als wichtigste Präsentationsplattform des deutschsprachigen Theaters weiter stärken" zu wollen. "Debatten und Austausch über Ästhetik, Produktionsbedingungen sowie zeitgenössische Diskurse sollen unter Einbeziehung internationaler Perspektiven fokussiert im Rahmenprogramm stattfinden, um das Theatertreffen kontinuierlich sowohl für das Publikum als auch für Fachleute als spannenden Ort der Auseinandersetzung über den State of the Art des Theaterschaffens im deutschsprachigen Raum zu gestalten und weiterzuentwickeln."

Zum Berliner Theatertreffen werden jedes Jahr die laut einer Jury zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingeladen. Die 61. Ausgabe findet vom 2. bis 19. Mai 2024 statt, die Auswahl wird Ende Jänner bekanntgegeben.