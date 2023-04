Deutscher Shakespeare-Preis für Birgit Minichmayr

Die österreichische Schauspielerin und Sängerin Birgit Minichmayr wird mit dem Shakespeare-Preis der Deutschen Shakespeare Stiftung geehrt. Der Preis soll am 23. April in Weimar verliehen werden, teilte die Deutsche Shakespeare-Gesellschaft mit. Die Auszeichnung werde erstmals vergeben und solle künftig alle zwei Jahre an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gehen, die sich um das Werk Shakespeares und dessen Verbreitung in besonderer Weise verdient gemacht haben.