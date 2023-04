Das Serapions Ensemble schlägt im Odeon einen "Salto Vitale"

Als "Wiederaufnahme einer Inszenierung, die es so nie gab" wurde die neue Produktion des Serapions Theaters angekündigt. Also was nun: Neu oder alt? Die Lösung lautet: beides. "Salto vitale" entpuppte sich bei der gestrigen Premiere im Wiener Odeon über weite Strecken des 100-minütigen Abends als Reigen bekannter Bilder - und konnte am Ende doch noch mit Witz und Poesie verzaubern. Der Applaus fiel höflich bis herzlich aus.