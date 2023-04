Engels und Marx meistübersetzte Autoren im DACH-Raum

Die Werke der beiden Gesellschaftstheoretiker Friedrich Engels und Karl Marx sind so häufig wie von keinem anderen Schriftsteller aus dem deutschsprachigen Raum übersetzt worden. Engels ("Das kommunistische Manifest") ist laut einer Aufstellung des Online-Sprachportals Preply in 96 Sprachen zu lesen, Marx ("Das Kapital") in 94 Sprachen. Als erste Frau im Ranking findet sich Christine Nöstlinger auf Platz 14.