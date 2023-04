Osterfestspiele Salzburg starten mit Wagners "Tannhäuser"

Mit Richard Wagners "Tannhäuser" starten am Samstagnachmittag die Osterfestspiele Salzburg 2023. Jonas Kaufmann wird dabei sein Debüt in der Titelrolle geben, als Venus wird die Britin Emma Bell zu sehen sein, die kurzfristig für die erkrankte ElÄ«na Garanča einsprang. Die Inszenierung von Romeo Castellucci, die Intendant Nikolaus Bachler von der Bayerischen Staatsoper in München mitgebracht hat, wurde für Salzburg überarbeitet.