Milan-Kundera-Bibliothek eröffnet in Geburtsstadt Brünn

In der Geburtsstadt des Schriftstellers Milan Kundera in Tschechien wird am Samstag eine nach ihm benannte Bibliothek eröffnet. Anlass ist der 94. Geburtstag des Romanautors und Essayisten, der für Werke wie "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" und "Das Fest der Bedeutungslosigkeit" bekannt ist, am 1. April. Der Lesesaal in Brünn (Brno) ist Teil der Mährischen Landesbibliothek.