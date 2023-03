Die Neuaufstellung im Oberen Belvedere sei eines der Großprojekte im 300-Jahr-Jubiläum, betonte Rollig. Warum man diese fünf Jahre nach der letzten Neupräsentation der Dauerausstellung vorgenommen habe? "Der Blick und die Zugänge zu den Beständen des eigenen Hauses ändern sich", so eine der Begründungen. Im Mittelpunkt der Überlegungen stand, wie Künstlerinnen und Künstler auf Umbrüche und Krisen reagieren und dabei selbst Teil der gesellschaftlichen Entwicklung sind.

Der chronologische Rundgang führt durch 800 Jahre künstlerischer Produktion, beginnend in der Romantik. Und "erstmals endet die Sammlungspräsentation nicht in den 50er Jahren", sagte Chefkuratorin Luisa Ziaja. Drei Räume wurden den (besonders auch feministischen) Avantgarden ab den 1960er- und den 1970er-Jahren gewidmet. Wichtige Neuerwerbungen wie das Gemälde "Der Speditionsunternehmer Paolo Preinitsch" von Giuseppe Tominz wurden in die Präsentation ebenso integriert wie Dauerleihgaben der tschechischen und ungarischen Avantgarde aus den Sammlungen Ivo Rotter und Carl Laszlo.

In jedem Bereich von "Schau!" sind ausgewählte Selbstporträts hervorgehoben. "Sie dienen als Leitmotiv und machen über die Jahrhunderte ein sich wandelndes Bild und Selbstverständnis von Kunstschaffenden zwischen Anonymität, Abhängigkeit und Autonomie nachvollziehbar", erklärte die Kuratorin. "Schau!" verdeutliche, "wie sich die Rolle der Künstlerinnen und Künstler verändert hat". Als Beispiel sei die Zeit der Napoleonischen Kriege und des Wiener Kongress genannt, wie die Kunst auf diesen Prozess reagierte, wie Alltag und soziale Verwerfungen in den Werken darstellbar wurden.

Die neue Sammlungspräsentation will also über einen rein kunsthistorisch-stilgeschichtlichen Zugang hinausgehen und die Wechselwirkung von Kunst, Zeit und Gesellschaft vermittelt. Im Bereich mit den ältesten Werken wird etwa der Übergang von der anonymen Kunst im Dienst der Religion zu selbstbewussten signierten Arbeiten sichtbar gemacht. "Wien um 1900" führt wiederum die Auswirkung der Wandlung der Stadt zur Metropole auf die Kunst vor Augen. Spannend und wichtig auch jener Teil, der die Auseinandersetzung mit totalitären Diktaturen und dem Holocaust thematisiert.

Ikonische Arbeiten wie Franz Xaver Messerschmidts "Charakterköpfe" oder Gustav Klimts "Der Kuss" (der an seinem zuletzt angedachten Stammplatz blieb) sind in "Schau!"gleichermaßen präsent wie neue Schwerpunkte, etwa die zentraleuropäische Moderne sowie transnationale Netzwerke des frühen 20. Jahrhunderts. Direktorin Rollig verwies außerdem auf eine neu eingerichtete Lounge, deren Gestaltung durch Sascha Reichstein auf dem modularen System Variants basiert, das die Künstlerin 2019 entworfen hat und lärmmindernden Eigenschaften von Textilien nutzt.

(S E R V I C E - "Schau! Die Sammlung Belvedere von Cranach bis EXPORT", ab 29. März, Montag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, )