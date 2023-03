Regisseurin Cavani erhält Ehrenlöwen der Festspiele Venedig

Die italienische Regisseurin Liliana Cavani wird bei den 80. Filmfestspielen von Venedig den Preis für ihr Lebenswerk erhalten. Dies kündigte Festivaldirektor Alberto Barbera am Montag an. Das Festival will dem Hongkonger Schauspieler Tony Leung Chiu-wai außerdem den Goldenen Löwen für seine Karriere verleihen. Das älteste Filmfestival der Welt findet heuer von 30. August bis zum 9. September statt.