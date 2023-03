Pimp my Schlumpf: Neue Outfits für Schlumpfhausen

"Sagt mal, wo kommt Ihr denn her?", so beginnt das ohrwurmige Lied der Schlümpfe, und etwas weiter heißt es: "Sehen da alle so aus wie ihr? - Ja, die sehen so aus wie wir." Demnächst werden die blauen Kobolde allerdings ein wenig anders aussehen als bisher: Der französische Comiczeichner Tébo macht den Anfang, er soll die Schlümpfe für einen im Mai erscheinenden Band neu gestalten.