"Katja Kabanova" in Graz: Stimmstarkes Scheitern am Begehren

Das Zerbrechen an der Unvereinbarkeit von gesellschaftlichen Anforderungen und der eigenen Sehnsucht zeigt LeoÅ¡ Janáček mit facettenreicher Musik in "Katja Kabanova", der Geschichte einer Frau, die keinen Ausweg als den Tod im Wasser sieht. In der Grazer Oper hat Regisseurin Anika Rutkofsky die an sich schon trübe Geschichte durch ein trostloses Ambiente und eine verlotterte Gesellschaft weiter gesteigert. Glanzvoll erklang bei der Premiere am Samstag dagegen die Musik.