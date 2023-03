Robbie Williams ist zurück: Sechs Jahre nach seinem letzten Wien-Konzert gastierte der britische Popstar am Donnerstag in der ausverkauften Wiener Stadthalle, die er am heutigen Freitag gleich ein zweites Mal beehrt. Dabei zeigte sich der 49-Jährige, der gerade mit seinem orchestral eingespielten Best-of-Album "XXV" zum 25-Jahr-Jubiläum seiner Solo-Karriere auf Tour ist, in Bestform. Hervorragend gelaunt, redselig und stimmlich überzeugend.

"Österreich, bist du lauter?"

"Österreich, bist du lauter als Deutschland?", feuerte Williams seine ebenfalls in die Jahre gekommenen Fans nach dem Opener "Hey Wow Yeah Yeah" gleich mal ordentlich an. Es sollte nicht der einzige Vergleich mit dem Nachbarland bleiben. Nach einem kurzen Bad in der ersten Reihe stellte er fest: "Was seid ihr für Leute? Ich wurde gerade bemuttert! Eine Frau hat versucht, mein T-Shirt zurück in den Hosenbund zu stecken, eine andere hat Fieber gemessen! In Hamburg hingegen haben gleich zwei Leute meinen Penis berührt", feixte der ehemalige Take That-Star, der im Laufe des Abends ausgiebig in Stand-up-Comedy-Manier von den Tiefen seines Boyband-Lebens berichtete, seinen nackten Po in einem zugespielten Video der Take That-Debüt-Single "Do What U Like" von 1992 kommentierte ("Der ist inzwischen geschmolzen!") und jäh ein Cover von "Could it be magic" abbrach, als er am 2. Rang einen Mann beobachtete, der sich auf den Weg zur Toilette machte, wie Williams nach einem kurzen Plausch erfuhr.

Plötzlich hautnah dabei

Apropos 2. Rang. Mit einem Blick auf die Plätze, die sich fast schon schräg hinter der Bühne befinden, lud Williams vier Besucher ein, ihre "Scheiß Sitze" zu verlassen, um direkt vor dem in den Saal ragenden Steg platziert zu werden. Und so waren diese Fans plötzlich hautnah dabei, als Williams im Anschluss von seinem Bruch mit der Boyband erzählte und das Take That-Kapitel mit dem Oasis-Cover "Don't Look Back in Anger" beschloss. Überhaupt die 90er: "Sex! Erinnert ihr euch? Das war etwas, das wir in den 90ern gemacht haben", spielte er auf den durchaus hohen Altersdurchschnitt in der Stadthalle an. "Das heute ist eine Therapie für mich und Entertainment für euch! Darf ich mich verletzlich zeigen?" Das Publikum bejahte mit Jubel. Und so gab er den als Dank an Spice Girl Geri Halliwell ("Sie hat mich durch meine dunkelsten Zeiten begleitet!") geschriebenen Song "Love My Life".

Therapeutische Geständnisse

Nach weiteren therapeutischen Geständnissen ("Ich bin seit 23 Jahren trocken!") stand im zweiten Teil des Abends dann aber doch wieder die Musik im Zentrum und Williams gab Balladen wie "Eternity" und "Feel" sowie Tanzbares wie das Kylie Minogue-Duett "Kids" und "Rock DJ" zum Besten. Intim wurde es dann wieder bei den Zugaben, als sich Williams bei einer jungen Frau in der ersten Reihe erkundigte, was sie denn beruflich mache, sich anschließend von der Hunde-Physiotherapeutin ausgiebig massieren ließ und ihr sodann den Schmachtfetzen "She's the One" widmete. Und dann ging der Abend unter starkem Blitzlicht-Einsatz der vielen Handykameras nach zwei Stunden mit "Angels" und einem abschließenden A-cappella-Medley der größten Hits zu Ende. Robbie Williams ist wieder da und seinen Fans hat es hörbar gefallen.