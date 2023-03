Komödie von Sven Regener und Leander Haußmann uraufgeführt

Der Musiker und Autor Sven Regener und der Regisseur Leander Haußmann haben am Freitagabend ihre gemeinsam entwickelte Komödie "Intervention!" am Hamburger Thalia Theater zur Uraufführung gebracht. In einem von Haußmann entworfenen Wohnzimmer aus Retro-Möbeln plant eine Patchworkfamilie um das Paar Markus (Jens Harzer) und Katja (Gabriela Maria Schmeide) eine "Intervention!", um Jannis, den Sohn aus Markus' erster Ehe, wieder auf den Weg der Verantwortung zu bringen.