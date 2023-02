"As Bestas" gewinnt César als bester Auslandsfilm

Der Thriller "As Bestas" des spanischen Regisseurs Rodrigo Sorogoyen ist bei der Vergabe der französischen Filmpreise Césars als bester ausländischer Film ausgezeichnet worden. Die Preise wurden am Freitagabend in der Pariser Konzerthalle Olympia verliehen. "As Bestas" handelt vom tödlichen Konflikt zwischen Einheimischen eines spanischen Dorfes und einem zugezogenen französischen Paar.