73. Berlinale endet mit der Bären-Vergabe

Am Samstagabend geht die Berlinale in ihre Schlussrunde: Die Filmfestspiele verleihen zum Ende ihrer 73. Ausgabe wieder die Bären für die größten Leistungen des heurigen Festivals. 19 Werke des Wettbewerbs dürfen sich dieses Jahr Hoffnungen auf den Goldenen Bären für den besten Film machen. Mit Margarethe von Trottas Filmessay "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" hat auch eine österreichische Koproduktion das Potenzial für die begehrte Trophäe.