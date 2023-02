Umfangreiche Franz-West-Schau von Privaten in Wien

400 Arbeiten von Franz West zeigen vier Sammler ab 2. März in einer gemeinsamen Ausstellung in Wien. Es handelt sich um die größte Schau des Künstlers seit Jahren in der Stadt mit Arbeiten "vom Anfang seiner Karriere bis zu seinem fast letzten Werk", betonte Galerist Philipp Konzett gegenüber der APA.