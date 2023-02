Victoria & Albert Museum erwirbt Archiv von David Bowie

Das Victoria & Albert Museum in London hat sich das Archiv des 2016 verstorbenen Popstars David Bowie gesichert. Insgesamt umfasst es mehr als 80.000 Objekte aus der jahrzehntelangen Karriere des britischen Musikers, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Für die Öffentlichkeit will man das Archiv ab 2025 zugänglich machen: Im Osten der Stadt ist ein eigenes The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts geplant.