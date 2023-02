Architekturbiennale Venedig nimmt Afrika in den Fokus

Der Präsident der Biennale von Venedig, Roberto Cicutto, hat am Dienstag die 18. Internationale Architekturbiennale vorgestellt. Das Motto der weltweit wichtigsten Präsentation zur Baukunst, die vom 20. Mai bis zum 26. November stattfindet, lautet "The Laboratory of the Future". Kuratorin ist dabei die ghanaisch-schottische Architektin Lesley Lokko, die 1964 in Schottland geboren wurde und in Ghana aufwuchs.