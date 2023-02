Die 45 Nominierten für die 34. Romy stehen fest. Bis zum 19. März kann man unter in den insgesamt neun Kategorien des Film- und Fernsehpreises für seine Favoriten abstimmen. Neu ist, dass die Kategorie "Information" in "TV-Journalismus" umbenannt wurde. Verliehen werden die von "Kurier" in Kooperation mit dem ORF vergebenen Preise am 22. April in der Wiener Hofburg. ORF 2 überträgt ab 21.10 Uhr.

"Die 'Kurier Romy' ist ein Versprechen an die Fernsehzuschauer, an die Filmliebhaber und die 'Kurier'-Leser: Wir feiern die beliebtesten Schauspielerinnen und Schauspieler, die profiliertesten TV-Journalistinnen und -Journalisten, und jene aufstrebenden Talente, die es wert sind, entdeckt zu werden, im wunderschönen Rahmen der Hofburg", wurde "Kurier"-Geschäftsführer Thomas Kralinger in einer Aussendung zitiert. Besonderes Augenmerk lege man heuer auf den Journalismus im Fernsehen, erklärte "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon: "Die entsprechende Kategorie wurde neu gedacht, um zu reflektieren, wie wichtig seriöser Journalismus gerade heute ist, und auch Kolleginnen und Kollegen zu würdigen, die vielleicht nicht täglich im grellsten Rampenlicht stehen, aber dauerhaft wertvolle Arbeiten leisten."

In der Kategorie "TV-Journalismus" (früher "Information) rittern das ORF-Büro Moskau (Paul Krisai, Miriam Beller, Carola Schneider), Lisa Gadenstätter und Hanno Settele ("Dok1" im ORF), Thomas Mohr ("newsroom live" auf Puls 4), Magdalena Punz (Chefreporterin Puls 24) und Marcus Wadsak ("ZiB Magazin Klima" im ORF) um eine Romy. Wer sie sich sichert, kann in gewohnter Manier auf ORF 2 verfolgt werden.

In weiteren Kategorien sind etwa Verena Altenberger, Anke Engelke, Pia Hierzegger, Caroline Peters und Sophie Rois als beliebteste Filmschauspielerinnen nominiert. August Diehl, Florian David Fitz, Gerhard Liebmann, Simon Schwarz und Thomas Stipsits wetteifern um die Gunst des Publikums in der Kategorie "Beliebtester Schauspieler Film". Für die Romy "Show und Unterhaltung" kommen "Dancing Stars"-Moderator Andi Knoll, das ATV-Format "Forsthaus Rampensau", Nina Horowitz für das ORF-Erfolgsformat "Liebesg'schichten und Heiratssachen", Joko & Klaas für "herausragendes Fernsehen" und Florian Lettner für die "Quizjagd" auf ServusTV infrage.

Die Romy-Nominierungen 2023:

