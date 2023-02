Spark Art Fair Vienna 2023 abgesagt

Die für 23. bis 26. März in der Marx Halle geplante Spark Art Fair Vienna ist abgesagt. Die Eigentümer, die künstlerische Leitung sowie die Geschäftsführung und das Organisationsteam seien gemeinsam zu dieser Entscheidung gekommen, man wolle sich auf die nächste Ausgabe 2024 konzentrieren, hieß es in einer Stellungnahme am Mittwoch. Grund für diesen Schritt seien "offenkundige Interessenskonflikte innerhalb der Wiener Kunstszene, in welche die Spark verstrickt wurde".