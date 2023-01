Österreich bekommt im März ein Kinoabo

Mit einer Kinoflatrate sollen Cineastinnen und Cineasten künftig 18 Programmkinos in Wien und fünf weiteren Bundesländern ohne Limit offenstehen. Das "nonstop Kinoabo" ist nun ab 9. März verfügbar, der Vorverkauf startet am 15. Februar. Teilnehmen werden u.a. das Burg Kino, Filmcasino und Gartenbaukino in Wien, das Kino im Kesselhaus Krems, das Moviemento in Linz, das KIZ RoyalKino in Graz, Das Kino in Salzburg und das Leokino in Innsbruck. Eine Ausweitung ist geplant.