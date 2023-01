Als bester Nebendarsteller wurde US-Schauspieler Ke Huy Quan ausgezeichnet. Der 51-Jährige überzeugte mit seiner Rolle in der Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All at Once". Er setzte sich unter anderem gegen Brendan Gleeson ("The Banshees of Inisherin") und Brad Pitt ("Babylon") durch.

US-Schauspielerin Angela Bassett gewann den Golden Globe als beste Nebendarstellerin. Die 64-Jährige überzeugte mit ihrer Rolle in dem Marvel-Hit "Black Panther: Wakanda Forever". Mit ihr waren unter anderem Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All at Once") und Carey Mulligan ("She Said") nominiert

Der Verband der Auslandspresse (HFPA), der zuletzt wegen Intransparenz und mangelnder Diversität stark in die Kritik geraten war, gab die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien in der Nacht zum Mittwoch in Beverly Hills bekannt. Die 80. Globe-Vergabe wurde live vom US-Sender NBC ausgestrahlt, als Moderator fungierte US-Komiker und Schauspieler Jerrod Carmichael.

An der Nominierungsspitze fand sich im Vorfeld sich "The Banshees of Inisherin" von Martin McDonagh mit acht Nennungen. Der Wiener Schauspieler Felix Kammerer ist mit "Im Westen nichts Neues" im Rennen. Die Verfilmung des Romanklassikers von Erich Maria Remarque hat Chancen auf die Auszeichnung als bester nicht-englischsprachiger Film und sieht sich dabei Konkurrenz aus Argentinien ("Argentina, 1985") oder Belgien ("Close") gegenüber. Als bestes Drama sind u.a. "Avatar: The Way of Water" und "Top Gun: Maverick" nominiert, in der Sparte Komödie/Musical findet sich neben "The Banshees of Inisherin" beispielsweise auch "Triangle of Sadness" oder "Everything Everywhere All At Once".