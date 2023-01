Parthenon-Friesteile: Athen lehnt Londoner Leihgabe ab

Das griechische Kulturministerium hat Lösungsvorschläge abgelehnt, wonach Friesteile des Parthenon-Tempels vom Britischen Museum in London als Dauerleihgabe nach Athen kommen könnten. Die Friesteile, die in London ausgestellt werden, gehörten dem dortigen Museum nicht, teilte das Ministerium am Donnerstagabend mit. "Sie sind Produkt eines Diebstahls."