Grüne orten Misogynie in der Musikbranche

Die Grünen Wien stoßen sich an Wortmeldungen von Dirigent Franz Welser-Möst und Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker. In ihren Aussagen im Rahmen einer Pressekonferenz zum Neujahrskonzert zeige sich "Misogynie und Unwissenheit über die Situation von Musikerinnen", meinte Ursula Berner, Kultursprecherin der Grünen Wien in einer Aussendung. Mit einer Diskussion namens "Wer gibt den Ton an?" wolle man auf die Schieflage in der Branche reagieren.