Japanischer Star-Architekt Arata Isozaki ist tot

Der japanische Star-Architekt Arata Isozaki ist tot. Wie sein Architekturbüro am Freitag bestätigte, starb Isozaki bereits am Mittwoch in seinem Haus in Okinawa im Alter von 91 Jahren an Altersschwäche. Er galt als Meister der zeitgenössischen japanischen Architektur, der in seinen geometrischen Bauwerken Einflüsse aus der asiatischen und der westlichen Kultur vereinte.