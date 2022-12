Faithless-Sänger Maxi Jazz 65-jährig gestorben

Der Faithless-Sänger Maxi Jazz ("Insomnia", "We come 1") ist im Alter von 65 Jahren gestorben. "Wir sind untröstlich darüber, dass Maxi Jazz vergangene Nacht friedlich in seinem Haus in Süd-London gestorben ist", schrieben seine Bandkollegen am Heiligen Abend auf den offiziellen Social-Media-Accounts der Gruppe. "Er gab unserer Musik die richtige Bedeutung und Botschaft."