In "Corsage" blickt Kaiserin Elisabeth an ihrem 40. Geburtstag auf ihr Leben zurück. Die Hauptrollen spielen Vicky Krieps und Florian Teichtmeister. Neben dem österreichischen Beitrag kamen unter anderem Filme wie "Im Westen nichts Neues" (Deutschland) - mit dem Österreicher Felix Kammerer in der Hauptrolle -, "Saint Omer" (Frankreich) und "Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten" (Mexiko) in die Vorauswahl.

Von der Shortlist werden am 24. Jänner fünf Filme für die Endrunde nominiert. Die Verleihung der Oscars ist für den 12. März 2023 geplant.

( S E R V I C E: Die Shortlists in allen Kategorien: )